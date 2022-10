Aafke uit Drogeham pronkt op Boerinnen Kalender

zo 02 oktober 2022 15.42 uur

DROGEHAM - Aafke Bijlsma uit Drogeham pronkt in 2023 op de Boerinnen Kalender. Samen met nog een Friese dame (woonachtig in Pingjum) is Friesland best goed vertegenwoordigd met modellen. Bij de mannen doen twee boeren uit Oudega mee.

"Van pittige protesten naar pikante platen" is de 'pay-off' dit jaar. De makers en modellen van de boeren- en boerinnenkalender willen graag iets leuks laten zien. Er is volgens hen een breed gedragen behoefte aan verbinding en positieve perspectieven. Schaars geklede agrariërs met een missie kunnen wellicht voor een luchtig lichtpuntje zorgen.

Constructief communiceren

Deelname aan de pikante kalenders levert voor velen niet alleen mooie jeugdfoto's op voor later, maar ook een spreekbuis waarop zij hun stem kunnen laten gelden. Dat er op het platteland onvrede heerst, is niemand ontgaan. Via de sexy kalenders hebben boeren en boerinnen echter een meer luchtige manier van communiceren gevonden.

Alle 30 agrariërs die geselecteerd zijn voor een pikante fotoshoot worden op 7 oktober feestelijk gepresenteerd aan pers en publiek. Dit keer alleen niet in een agrarische soos. In het kader van verbinding brengt de organisatie het platteland naar de stad toe. Bij 'Club Chicago' in hartje Deventer kunnen de kalendermodellen alvast wennen aan de spotlights, want op 29 oktober aanstaande zullen ze wederom de catwalk betreden. Dan vindt de 'Miss Boerin Verkiezing' plaats bij het festival 'Høken & Hakselen' in Loosbroek.

De nieuwe kalenders en tickets voor beide events zijn verkrijgbaar via boerendingen.nl.