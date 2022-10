Bezorgdienst dumpt witgoed in sloot bij Ryptsjerk

zo 02 oktober 2022 14.30 uur

RYPTSJERK - Een vooralsnog onbekende bezorgdienst dumpte vrijdag rond het middaguur witgoed aan de Slachtedyk in Ryptsjerk. Sybren Broersma ontdekte de dump. "We dachten dat ze een beetje aan het rangschikken waren" maar niets was minder waar.

Twee drogers of wasmachines werden langs de weg gedumpt en de bezorger vertrok met de noorderzon. Dankzij een buurtbewoner en zijn camera is inmiddels duidelijk geworden dat de bezorger vermoedelijk een nieuwe wasmachine of droger heeft afgeleverd in Ryptsjerk. Daarbij werd de oude wasmachine meegenomen en even later gedumpt. De bezorgauto werd om 12.10 uur door een camera gezien op de Tsjerklânsreed.

Broersma hoopt er achter te kunnen komen wie er achter zit. "Misschien is het wel mooi deze firma eventjes bekend te maken met deze praktijken zodat ze hun personeel een beetje fatsoen kunnen brengen." Broersma is op zoek naar getuigen.