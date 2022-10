Zwembad De Kûpe met emmertjes water geopend

za 01 oktober 2022 14.35 uur

BUITENPOST - Terwijl het aardig regende, werd zaterdag Zwembad De Kûpe in Buitenpost met emmertjes water officiel geopend. Vorig jaar gingen de deuren van het nieuwe zwembad al open. Het terrein rondom het nieuwe bad is daarna ook helemaal vernieuwd. In verband met corona kon vorig jaar geen openingsfeest worden gehouden.

Om 12.30 uur was de officiële opening door onder andere wethouders Jouke Spoelstra en Sierd Vegelin. Na de opening waren er buiten op het parkeerterrein en binnen in het zwembad gratis activiteiten. Zo was er een grote opblaasstormbaan, activiteiten door High Five voor sport, schminken en ballonfigure.

Herinrichting

De nieuwe entree van het zwembad aan de zuidkant van Buitenpost is klaar en ziet er prachtig uit. "Tussen sporthal De Houtmoune en zwembad De Kûpe is een multifunctioneel parkeerplein gerealiseerd" weet wethouder Sierd Vegelin. "Een prachtig visitekaartje bij de ingang van het dorp." Bij de herinrichting was er veel aandacht voor de verkeersveiligheid. De kruising Kuipersweg, Bernhardlaan en Hoefslag beschikt nu over een veilige oversteek voor de overstekende fietsers en voetgangers richting de scholen en sportvoorzieningen.

Duurzaam zwembad

Het nieuwe zwembad in Buitenpost ging vorig jaar open, inmiddels wordt er volop gebruik gemaakt van het energieneutrale en ultramoderne bad. Het 6-baans zwembad is met een beweegbare bodem en klapwand zo ingericht, dat meerdere groepen gebruikers het bad tegelijk kunnen gebruiken. Het zwembad maakt gebruik van de warmtekoppeling van het naastgelegen bedrijf Enitor Primo. Het dak is voorzien van zonnepanelen, er wordt gebruik gemaakt van een waterbuffer waarin restwarmte is opgeslagen.

Nederlandse naam blijft

De Nederlandse naam blijft staan op het zwembad. Raadslid Tjibbe Brinkman wist in november 2021 de gemeenteraad nog zo ver te krijgen om voor zijn motie te stemmen om de Friese taal te gebruiken voor het bad. Brinkman, inmiddels wethouder, liet in september weten dat de Nederlandse naam op het zwembad blijft staan. De kosten zouden te hoog zijn geweest om de twee letters Z en E aan te passen.

