Officiële opening van dagbesteding Us Harkema

za 01 oktober 2022 14.28 uur

HARKEMA - De kleinschalige dagbesteding Us Harkema werd zaterdag officieel geopend door wethouder Lea van der Tuin van Achtkarspelen. De dagbesteding is speciaal voor oudere mensen uit Harkema en omstreken.

Onder de leiding van Alberdina Wiersma en Alie Hiemstra (beiden wonend in Harkema) gaat Ûs Harkema 2 dagen in de week van start met mogelijk in de toekomst een uitbreiding naar 4 of 5 dagen. "De Harekieten blijven het liefst in eigen dorp, ze houden van het bekende en daarom denken wij dat Ûs Harkema een schot in de roos is", aldus Alie en Alberdina.

De dagbesteding is bedoeld voor ouderen die eenzaam zijn, ouderen met dementie of de ouderen waarvan de mantelzorg ontlast moet worden. Elke oudere die behoefte heeft aan een fijne dag invulling is welkom bij Ûs Harkema. Het doel is om de bezoekers een gezellige, onbezorgde en liefdevolle dag te bezorgen.

