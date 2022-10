Rokende pubers: Dantumadiel landelijke koploper

za 01 oktober 2022 09.54 uur

DAMWâLD - Nergens in Nederland roken zo veel jongeren als in Dantumadiel: Ruim 1 op de 5 jonge inwoners steekt hier minstens wekelijks een sigaret op. Ook in de gemeente Achtkarspelen wonen veel rokende 12- tot en met 16-jarigen, zo blijkt uit uitgebreid onderzoek van Independer.nl op basis van data van GGD'en en RIVM. Volgende week begint Stoptober, de maand die juist in het teken staat van het stoppen met roken.

Ook Achtkarspelen in top 5

In Dantumadiel rookt 20,8% van de jongeren, wat neerkomt op ruim 1 op de 5 jonge inwoners. Deze 12- tot en met 16-jarigen steken wekelijks of zelfs dagelijks een sigaret op. Nergens in Nederland is dit percentage zo hoog. Ook Achtkarspelen staat in de landelijke top 5 gemeenten met - naar verhouding - de meeste jonge rokers.

Dantumadiel (Friesland): 20,8% van de jongeren rookt regelmatig Pekela (Groningen): 18,3% van de jongeren rookt regelmatig Achtkarspelen (Friesland): 18,2% van de jongeren rookt regelmatig Emmen (Drenthe): 17,1% van de jongeren rookt regelmatig Veendam (Groningen): 16,7% van de jongeren rookt regelmatig

In de provinciale hoofdstad Leeuwarden is dit percentage een stuk lager, hier gaat het om 10,3% van de jongeren. Meer weten, bekijk de onderzoekspagina van Independer.

Poll: Op platteland wordt veel meer gerookt dan in de stad. Hoe komt dat?

Lager onderwijs 19.6%

Zien roken - doet roken 37%

Gevoel van vrijheid willen 13%

Stoer willen doen 17.4%

Armere huishoudens dan in stad 13%

