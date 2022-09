Basisschool It Skriuwboerd eerste 'DrinkWater' school in Achtkarspelen

vr 30 september 2022 17.32 uur

SURHUISTERVEEN - Basisschool It Skriuwboerd in Surhuisterveen stond donderdag volledig in het teken van water. Samen met alle leerlingen, leraren en ouders gaf wethouder Sierd Vegelin (Gezondheid) het startsein voor het project \'DrinkWater’. Daarmee is de school de eerste school in de gemeente Achtkarspelen die met dit project een steentje bijdraagt aan fitte en energieke kinderen. De school heeft een watertappunt waar kinderen en ook de buurt gratis water kunnen tappen. De aftrap werd gevierd met muziek, dans en natuurlijk… water!