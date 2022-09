Schoolplein CBS De Tarissing is nu een ANWB Verkeersplein

vr 30 september 2022 15.32 uur

DROGEHAM - Een feestelijk moment donderdagochtend op het schoolplein van CBS De Tarissing in Drogeham. De school is namelijk winnaar geworden van van de actie ‘een ANWB Verkeersplein voor een schoolplein’ in Friesland. Het schoolplein is dus niet meer alleen om te spelen, maar ook om veilig leren deel te nemen aan het verkeer.

In het bijzijn van al hun schoolgenootjes openden Mirthe (oudste leerling van de school) en Lotte (jongste leerling van de school) officieel het verkeersplein. Ze werden daarbij geholpen door Sytse van der Wal (ANWB), Sierd Vegelin (wethouder) en directeur van de school Mirjam Visser.

"De school staat in een omgeving met veel landbouwverkeer. Er zijn geen zebrapaden of verkeerslichten. Door het dorp loopt een vrij drukke weg en kinderen moeten een flink eind fietsen naar de middelbare school. Deze situaties worden in de dagelijkse praktijk helaas niet veel geoefend en dat is een grote zorg voor ouders en leerkrachten", vertelt Mirjam Visser, directeur van de school. "Tijdens de verkeerslessen willen we vaker naar buiten gaan om in de praktijk te oefenen. Dit verkeersplein maakt dat mogelijk".

Kinderen zijn extra kwetsbaar in het verkeer. Om veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen, moeten kinderen goed leren fietsen. In de praktijk betekent dat: heel veel meters maken. Om kinderen van groep 1 t/m groep 8 veilig te laten oefenen met verschillende verkeerssituaties, heeft de ANWB een verkeersplein ontwikkeld. Hiermee kunnen zij op school onder begeleiding van hun leerkracht ervaring opdoen.

De actie is een initiatief van het ANWB Fonds. In iedere provincie wordt één schoolplein omgetoverd tot een ANWB Verkeersplein. In totaal hebben bijna 300 scholen uit heel Nederland zich voor deze actie aangemeld en 100.000 mensen hun stem uitgebracht.