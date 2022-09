Karakteristieke boerderij moet wijken voor veilige ovonde

vr 30 september 2022 15.00 uur

JISTRUM - Een karakteristieke boerderij aan de Rijksstraatweg moet wijken voor de aanleg van een ovonde. Het gaat om de boerderij op huisnummer 4 op de kruising van het Wyldpaad West met de N355 bij Jistrum.

Op de kruising gebeuren regelmatig ongelukken en de provincie Fryslân maakte in 2019 bekend dat er plannen zijn om een ovonde te realiseren op het kruispunt bij Garage Vries. Met de aanleg van de ovonde worden ook de bushaltes verplaatst. Ook komt er een oversteek voor fietsers en voetgangers. Daarnaast komt er een passende toegang tot het benzinestation en de Ieswei.

'Mosterd na maaltijd'

Stichting Karakteristyk Tytsjerksteradiel betreurt de sloop van de boerderij. "Onze stichting betreurt het dat weer een stukje erfgoed - nota bene een zeer gaaf gemeentelijk monument in spe - zo gemakkelijk van de kaart geveegd kan gaan worden." aldus Bareld Kootstra. De nu geboden inspraak (achteraf) is voor de stichting mosterd na de maaltijd. Mogelijk was er een simpeler oplossing geweest om het verkeer af te remmen met een veilige fietsoversteek. De boerderij had dan behouden kunnen blijven.

De provincie Fryslân kiest voor een ovonde om zo een uniform en consistent wegbeeld ontstaat in Friesland. De ovonde zorgt ervoor dat er voldoende snelheid uit het verkeer wordt gehaald. Dat zou met een gewone rotonde minder het geval zijn geweest. Ook kunnen de bushaltes beter worden geintegreerd.

De boerderij is inmiddels aangekocht en staat leeg. Aan de familie van de vroegere bewoner is toegezegd om na de sloop en aanleg van de ovonde een nieuwe woning te kunnen bouwen achter de oude boerderij.