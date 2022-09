Zaterdag a.s. info-avond over muzieklessen bij De WÃ¢ldsang

Zaterdag a.s. info-avond over muzieklessen bij De Wâldsang

do 29 september 2022 21.55 uur

DAMWâLD - Op zaterdag 8 oktober is er vanaf 19.00 uur een informatieavond over muzieklessen in Damwâld. In restaurant de Kruisweg aan de Haadwei 42 informeren docenten van Cultuurcentrum de Wâldsang over lessen en instrumenten.

Van 19.30 tot 20.15 uur is er een concert met optredens op koperinstrumenten, viool met piano, blokfluit, gitaar en zang. Een ideale gelegenheid voor jong en oud die muziekles overweegt en/of zin heeft in een gratis concert incl. consumptie.

Deze avond is onderdeel van het Wâldsang project ‘Iepen Up!’. Met open dagen, concerten en een grote finale in Surhuisterveen (op za. 19 nov.) laat het de inwoners van Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Dantumadiel en Noard-East Fryslân (nader) kennismaken met muzieklessen en andere activiteiten.

Op scholen worden kinderen uitgedaagd om mee te doen aan een prijsvraag met het speciaal gecomponeerde ‘Wâldsangliet’. Het kan allemaal weer na corona. De Wâldsang is blij met de ook in die periode gegeven steun door de gemeenten. Alle ‘Iepen up!’-activiteiten worden dan ook gratis aangeboden aan de Mienskip waarmee de Wâldsang zich verbonden voelt.