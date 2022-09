Brand bij bouwbedrijf Postma in Kootstertille

do 29 september 2022 16.57 uur

KOOTSTERTILLE - Bij Bouwbedrijf Postma aan de Oastkern in Kootstertille is donderdag een brand uitgebroken. De brand ontstond vermoedelijk in een container met zaagsel. De brand sloeg al snel over naar de loods die flinke schade opliep door de brand.

Met een shovel van De Steenarend wist men de container op een zeker moment te verplaatsen zodat de brand in de container geen grip meer had op de gebouwen. Er werd door de brandweer razendsnel opgeschaald. De eerste brandweerploeg werd om 16.45 uur opgeroepen en de ploegen van Drachten, Buitenpost, Drogeham en De Westereen kwamen ter plaatse.

De brandweer wist met een binnenaanval in de loods het vuur te doven, eveneens het vuur in de container. Op de gebouwen zouden 200 zonnepanelen liggen. Door de brand kwam de loods vol rook te staan. De overhead-deuren zijn op een zeker moment geopend om te ventileren.

