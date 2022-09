Uitslaande brand in rietgedekte woonboerderij (1849)

do 29 september 2022 16.05 uur

OOSTERNIJKERK - In een rietgedekte woonboerderij aan de Ropsterwei in Oosternijkerk is donderdag een grote brand uitgebroken. Het betrof een uitslaande brand in de boerderij uit 1849.

De eerste brandweerploeg werd om 15.44 uur opgeroepen. Omdat de helft van het dak al in brand stond, is gelijk opgeschaald naar grote brand. Er kwamen meerdere brandweerploegen ter plaatse. Vanuit Dokkum kwam de hoogwerker en vanuit Burgum het 'groot watertransport'. Op deze manier is er voldoende bluswater voor alle ploegen die aan het blussen zijn.

Tijdens de bluswerkzaamheden hadden de inwoners van Oosternijkerk enige tijd minder druk op de waterleiding. De brandweer kon al vrij snel laten weten dat er geen mensen meer in de boerderij aanwezig waren.

Een VW die nabij de woonboerderij stond, smolt gedeeltelijk vanwege de hitte van de brand. Terwijl omstreeks 16.30 uur het groot watertransport werd aanlegd, kwam Stedin ter plaatse om de nutsvoorzieningen op te graven.

De brandweer liet weten dat ze zich vooral focussen om het woonhuis van de woonboerderij te behouden.

