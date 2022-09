Oud asfalt keert direct terug in nieuwe asfaltlagen

do 29 september 2022 10.50 uur

FERWERT - KWS is, in opdracht van de gemeente Noardeast-Fryslân, gestart met een innovatieve proef van onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt. Dat gebeurt op de Koailoane bij Ferwert. Bij dit onderhoud van de weg staat circulaire innovatie voorop. Deze manier van onderhoud wordt wereldwijd al op veel plekken toegepast. Noardeast-Fryslân is de eerste Friese gemeente die deze duurzame methode inzet.

Direct hergebruik van de weg

Bij deze manier van onderhoud aan asfalt wordt de bestaande asfaltlaag van de weg gehaald, gefreesd en hergebruikt in nieuwe lagen voor dezelfde weg. Door het gebruik van bestaand materiaal is er minder aanvoer van grondstoffen nodig en kan het verkeer sneller weer over de weg rijden. Gebruik van innovatieve asfaltmengsels zorgt voor een kwalitatief goede weg tegen minder kosten. Het is beter voor het milieu en duurzamer.

Innovatief onderhoud

De gemeente Noardeast-Fryslân heeft KWS de opdracht gegeven om de komende twee jaar het asfalt te onderhouden. De Koailoane wordt niet alleen op deze innovatieve manier onderhouden, ook monitort KWS de komende vijf jaar de hoe de weg zich houdt. De verwachtte levensduur van het nieuwe asfalt is gelijk of zelfs langer als bij normaal groot onderhoud.

Op 29 september zijn de werkzaamheden aan het asfalt op de Koailoane bij Ferwert klaar.

