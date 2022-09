Brand in leegstaand pand snel onder controle

wo 28 september 2022 18.21 uur

OOSTERWOLDE - De brandweer van Oosterwolde heeft woensdagmiddag een brand geblust in een leegstaand pand aan Het Oost in Oosterwolde. Bij aankomst van de brandweer kwam er rook uit het pand.

Door de brandweer is er een binnenaanval gedaan om de brand te kunnen blussen. Er bleek rommel in het gebouw in brand te staan. Nadat de brand was geblust is het pand geventileerd. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

