Verbouwing Dokkumer gemeentehuis officieel van start

wo 28 september 2022 13.20 uur

DOKKUM - De grote verbouwing van het gemeentehuis in Dokkum is woensdag officieel van start gegaan. Alle gemeentelijke gebouwen voor huisvesting worden aangepakt en er is nu begonnen met het gemeentehuis.

Eerder deze maand zijn de voorbereidingen al gestart. De bouwplaats is ingericht, diverse installaties zijn afgekoppeld, plafonds, wanden en vloeren zijn gestript. Er kan nu gewerkt worden aan de opbouw. Het is de bedoeling dat het gebouw vanaf april 2023 weer in gebruik genomen wordt.

"Om in goeie tsjinstferliening nei ús ynwenners en bedriuwen ta garandearje te kinnen, is it wichtich om de ambtlike organisaasje tichtby it bestjoer yn Dokkum te hawwen," zegt wethouder Bert Koonstra. De verbouwing van het gemeentehuis aan de Koningstraat is de eerste fase.

Er komen nieuwe balies die meer gericht zijn op het persoonlijk klantcontact. Ook komen in dit gebouw werk- en overlegruimten voor de medewerkers. Na deze verbouwing volgt de nieuwbouw van de locatie aan de Suupmarkt. Hier komen vooral overlegruimtes, een werkcafé en de Raadzaal. "Saken op it mêd fan duorsumens wurde fuortendaliks meinaam. De ynrjochting wurdt sa duorsum as mooglik troch it op \'e nij brûken fan al besteande materialen. Wy sille ek fan it gas ôf."

De komende maanden werken Bouwgroep Dijkstra Draisma en Pranger Rosier Installaties als lokale partijen aan de heropbouw van het gebouw. "We zijn trots dat we de verbouw van het gemeentehuis in onze eigen stad mogen realiseren", aldus Biense Dijkstra van Bouwgroep Dijkstra Draisma. "Met het ontwerp van INBO Architecten krijgt het gemeentehuis veel open ruimtes en lichte werkplekken."

Marc Mulder van Pranger-Rosier Installaties zegt: "Wy binne tige grutsk dat we as twa Dokkumer bedriuwen it gemeentehûs klear meitsje meie foar de takomst. “Meiwurkers en gasten krije in noflik binnenklimaat wêr folle minder enerzjy foar nedich is. En fansels geane we hielendal fan it ierdgas ôf."

De sloop is al enige tijd bezig en het bouwbedrijf is boven begonnen en werkt naar beneden. Er is gekozen om de ruimtes open te houden waarbij maximaal 8 werkplekken bij elkaar gerealiseerd worden. Er zullen in totaal iets minder werkplekken zijn dan voorheen. Er wordt verdacht dat er ook hybride gewerkt wordt met thuiswerken. Ook komen er een aantal vergaderruimtes.

Op 1 januari 2019 is de gemeente Noardeast-Fryslân ontstaan uit de herindeling van Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Ferwerderadiel. Al snel is toen besloten om de ambtelijke organisatie bij het bestuur in Dokkum te huisvesten. Na het gemeentehuis zal ook het gemeentekantoor worden aangepakt.

Wethouder Bert Koonstra, directeur Biense Dijkstra van Bouwgroep Dijkstra Draisma en directeur Marc Mulder van Pranger-Rosier Installaties verzorgden samen de starthandeling.

FOTONIEUWS