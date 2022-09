Dronken man (21) botst tegen meerdere bomen

wo 28 september 2022 08.31 uur

DOKKUM - En 21-jarige man uit de gemeente Noardeast-Fryslan heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een ravage aangericht op de Mr. P.J. Troelstraweg in Leeuwarden. De automobilist was tegen meerdere bomen en een lantaarnpaal gereden. Ook een geparkeerde bus moest het ontgelden.

De politie en een ambulance werden om 03.05 uur opgeroepen. Al snel werd duidelijk dat de bestuurder onder invloed was van alcohol. Gezien de impact van de aanrijding is de man meegenomen voor onderzoek naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis heeft een GGD arts bloed afgenomen om de juiste waarden van het alcoholgebruik vast te kunnen stellen.

De verdachte is gehoord en kreeg een rijverbod voor de duur van 24 uren.