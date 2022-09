Koerier eindigt in de sloot bij Buitenpost

za 24 september 2022 23.58 uur

BUITENPOST - Een koerier uit Den Haag is zaterdagavond met zijn bestelbus in de sloot gereden langs de Rohelsterweg bij Buitenpost. De man was niet bekend in de buurt en raakte door onbekende oorzaak van de weg. Hij kwam met de schrik vrij.

Het ongeval vond omstreeks 21.00 uur plaats. Een berger heeft even voor middernacht het voertuig uit de sloot getakeld en afgevoerd. De koerier is door een collega opgehaald, hij moest daarvoor wel enkele uren wachten omdat hij nogal ver uit zijn regio aan het werk was.