Autobrand 'in kiem gesmoord' in Hurdegaryp

za 24 september 2022 11.15 uur

HURDEGARYP - In een auto ontstond zaterdagochtend brand aan de Burgemeester Drijberweg in Hurdegaryp. Vermoedelijk was kortsluiting de oorzaak. De eigenaar en omstanders wisten met water de brand te blussen terwijl de brandweer van Gytsjerk onderweg was.

Rond 11.00 uur is de brandweer ter plaatse gekomen en er is een nacontrole uitgevoerd om er zeker van te zijn dat het vuur gedoofd was.