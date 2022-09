Rowan (17) uit Garyp door naar halve finale Holland's Got Talent

vr 23 september 2022 23.40 uur

GARYP - De 17-jarige Rowan Veltman uit Garyp heeft met zijn nummer 'myn dream' de halve finale van Holland's Got Talent bereikt. Zijn optreden was vrijdagavond om 20.00 uur te zien bij RTL4. Hij wist de juryleden te overtuigen en via de 'golden buzzer' gaat hij rechtstreeks door naar de liveshows.

Rowan heeft een eigen Friese songtekst geschreven op het nummer 'Everything i wanted'. "Het is geen vertaling, maar een persoonlijke tekst...", zo vertelt Rowan. "Ik wil heel graag laten horen dat de Friese taal zelfs op een Engels nummer van Billie Eilish nog steeds vet mooi kan zijn", zo vervolgt hij. "Je weet waar je over zingt en het staat dicht bij jezelf".

Klik hier voor de video bij Holland's Got Talent

Het nummer gaat over onbeantwoorde liefde die je juist niet krijgt van een ander. Rowan heeft nog maar één jaar zangles gevolgd en heeft de rest zichzelf aangeleerd. Toch wist hij de juryleden al snel te overtuigen. Op de vraag van de jury waar Rowan zichzelf over vijf jaar ziet, antwoordde hij: "Ik hoop over vijf jaar door Nederland te toeren en jongeren te inspireren om jezelf te kunnen zijn".

Alle juryleden waren verrast met het nummer. Jurylid Edson da Graça wist niet dat het Fries zo mooi kon klinken. Met een druk op de 'golden buzzer' wist Rowan direct een plek in de halve finale te bemachtigen.