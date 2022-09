Brandweer geeft demonstraties in centrum Surhuisterveen

vr 23 september 2022 22.03 uur

SURHUISTERVEEN - De brandweer van Surhuisterveen heeft vrijdagavond twee demonstraties gegeven in het centrum van Surhuisterveen. Er werd een verkeersongeval en een vlam in de pan nagespeeld.

Bij het verkeersongeval zat de bestuurster bekneld in haar auto. Het lukte de vrouw niet om zelfstandig uit de auto te komen. De brandweer liet het publiek zien hoe de deuren uit de auto werden geknipt zodat de vrouw uit de auto kon worden bevrijd. Ook de hulpverleningskraan van brandweer Drachten werd hierbij ingezet.

Door de brandweer werd uitgelegd hoe te handelen bij vlam in de pan en wat de gevaren zijn. Na de demonstraties mochten kinderen en ouderen samen met een brandweerman met een hydraulische schaar in een auto knippen of in de brandweerauto zitten. De brandweer van Surhuisterveen zoekt nog vier vrijwilligers die bij hun korps wil aansluiten. Op 6 oktober houdt de brandweer een informatieavond in de brandweerkazerne in Surhuisterveen.

