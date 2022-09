Plan voor woningbouw op Prinslocatie in Dokkum

vr 23 september 2022 17.15 uur

DOKKUM - Ontwikkelaar Van Wijnen heeft een plan gesmeed voor woningbouw met levensloopbestendige huizen op de Prinslocatie in Dokkum. Het gemeentebestuur van Noardeast-Fryslân ziet het plan wel zitten en gaat subsidie aanvragen voor deze herontwikkeling.

Het kabinet heeft fondsen voor gemeenten opgericht om het woningtekort te bestrijden. De gemeente hoopt op een bijdrage van ongeveer 1.25 miljoen euro voor de cofinanciering. Er is tien jaar tijd voor het vinden van dekking daarvoor.

Grote kans

Uit de evaluatie met het ministerie bleek dat het project vorig jaar niet ver genoeg was voorbereid, omdat het voornemen om te gaan ontwikkelen relatief pril was. Hierdoor was de aanvraag niet sterk genoeg onderbouwd. Daarnaast is er nu een duidelijkere scheiding aangebracht tussen de publieke taak van de gemeente en de risicodragende ondernemersrol van de private partij.

297 levensloopbestendige woningen

Er moeten betaalbare levensloopbestendige woningen komen. Onder andere geschikt voor de groeiende groep ouderen op de woningmarkt. Ouderen uit de regio wonen graag dichtbij de (zorg)voorzieningen en verhuizen naar de grotere regiokernen. Wethouder Bert Koonstra vindt het om meerdere redenen een belangrijke ontwikkeling: “Dêrtroch ûntstiet ek de trochstroming dy’t winske is, wêrtroch’t der yn doarpen wenten frijkomme foar starters en oare minsken dy’t in passende wenromte sykje.” Het wordt overigens niet een wijk met alleen maar ouderen; het doel is namelijk te komen tot een inclusieve gemengde wijk.

Het plan pakt enkele problemen gelijktijdig aan. Namelijk het tekort aan zorgwoningen, de onaantrekkelijke staat van grote delen van het Prinsterrein, het onvoldoende benutten van binnenstedelijke ruimte voor woningbouw, de blokkade voor doorontwikkeling van bedrijventerreinen (doordat de Prins-locatie een andere bestemming krijgt). Om deze redenen heeft de provincie Fryslân schriftelijk al laten weten zeer positief te zijn over het plan en de subsidieaanvraag.

Industriële verleden

Ook het front en de contouren van het hoofdgebouw blijven bijvoorbeeld bestaan. Het is belangrijk dat er cultuurhistorisch verantwoord wordt omgegaan met industrieel erfgoed.

De toekenning van de subsidie betekent niet dat de gemeente het project moet uitvoeren. De gemeenteraad beslist uiteindelijk of een toegekende subsidie wordt gebruikt. Naar verwachting ontvangt de gemeente in december het besluit van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de aanvraag.