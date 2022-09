Midnightwalk Trynwâlden eind september 2022

vr 23 september 2022 14.12 uur

GYTSJERK - Op 30 september organiseert Lionsclub de Wâlden in samenwerking met zakenclub Trynwâlden een Midnightwalk door de Trynwâlden. De wandeling door Oentsjerk en Gytsjerk start (vanaf 19.30 tot 20.00 uur) en eindigt bij Stania State en is ongeveer 9 km lang.

Er wordt gewandeld langs plekken waar men normaal niet zo snel komt. Langs en dwars door bedrijven en instellingen die laten zien wat er daar speelt. En onderweg is er muziek, dans en nog veel meer. In het prachtige park van Stania State is het einde van de tocht met een afterparty en een live band.

De opbrengst van dit wandelfestijn gaat in samenwerking met welzijnsorganisatie Kearn naar 'Jonge mantelzorgers' in Tytsjerksteradiel. Jonge mantelzorgers hebben meestal een zware dagelijkse extra taak. Een weekendje vrij, een uitje of een gesprek met lotgenoten zorgen ervoor deze taak dragelijker te maken. Hier helpt Lionsclub de Wâlden graag aan mee. De organisatiekosten zijn gedekt, dus de volledige opbrengst van de kaartverkoop gaat naar de mantelzorg.

De voorverkoop van de kaarten à € 10 is gestart en klik hier om online kaartjes te kopen.