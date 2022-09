Overheid maakt roken de komende jaren flink duurder

vr 23 september 2022 11.10 uur

LEEUWARDEN - Een pakje sigaretten (20 stuks) wordt vanaf 1 april 1,22 euro duurder. Dat heeft de Rijksoverheid bekendgemaakt. De belasting wordt verhoogd in 2023 en 2024. Nu kost een pakje sigaretten gemiddeld 8 euro. Vanaf 1 april 2023 kost hetzelfde pakje gemiddeld 9 euro en vanaf 1 april 2024 wordt dat 10 euro.

Rooktabak (shag 50 gram) gaat nog meer in prijs omhoog. Een pakje shag kost vanaf 1 april 2023 gemiddeld € 17. En vanaf 1 april 2024 gemiddeld € 20. Nu is dat gemiddeld € 14.

De verhoging gaat in per april zodat verkopers tijd hebben om de oude voorraad op te maken en om de accijnslabels te vervangen. De verhoging van de tabaksaccijns is onderdeel van het coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst'. Als de Tweede en Eerste Kamer dit voorstel goedkeuren, gaat het vanaf 1 april 2023 in.

