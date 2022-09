Stalbrand in Oosterwolde blijkt brandende hooibaal

vr 23 september 2022 08.02 uur

OOSTERWOLDE - De brandweerlieden zijn in de nacht van donderdag op vrijdag om 03.00 uur uitgerukt voor een brand in een stal aan de Jardinga in Oosterwolde. Omdat er nog paarden en kleinvee aanwezig waren in de stal werd er opgeschaald naar middelbrand.

Bij aankomst bleek er een hooibaal in brand te staan. Deze is door de brandweerlieden geblust. Hierdoor was de situatie snel onder controle. Er zijn geen dieren gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand is niks bekend.