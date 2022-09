Auke Veenstra presenteert zijn boek over Quatrebras

do 22 september 2022 20.17 uur

BURGUM - Auke Veenstra uit Burgum presenteerde donderdagavond zijn boek over discotheek Quatrebras. Meer dan 35 jaar was Quatrebras zijn leven en Veenstra besloot om een boek te maken over 42 jaar stappersgeschiedenis.

Maar liefst 230 exemplaren werden in de voorverkoop al verkocht. Tientallen mensen stonden kort na de officiële presentatie voor de deur van Boekhandel Burgum om hun exemplaar te bemachtigen.

Het idee ontstond tijdens een interview voor een krant over het einde van de discotheek. Hij begon daarop foto's te verzamelen en selecties te maken. Dat was in augustus vorig jaar. "Ik bin der hast eltse dei mei dwaande west" zo liet hij weten tijdens de presentatie. \"Dit wurke terapeutysk en it is in moaie ôfsluting.\"

De presentatie werd deze avond gedaan door Omrop Fryslân Dj Johan Terpstra. Hij leerde Quatrebras kennen van achter de draaitafels tijdens een DJ wedstrijd. Terpstra leerde ook Auke Veenstra kennen. Quatrebras was één van de grotere discotheken van Friesland en was geopend van 1979 tot eind 2021. Auke Veenstra was als discjockey, bedrijfsleider en mede-eigenaar vanaf 1982 tot het einde betrokken bij de discotheek. Het fotoboek biedt veel foto's aangevuld met de historie en vele anekdotes.

FOTONIEUWS