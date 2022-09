Hennepkweker veroordeeld voor 340 plantjes in schuur

wo 21 september 2022 18.40 uur

LEEUWARDEN - Een 42-jarige man uit Hurdegaryp en zijn 42-jarige ex-vrouw uit Damwâld moesten woensdag voorkomen op de rechtbank vanwege een hennepkwekerij. Ze hadden samen een huis en één van de twee werd vrijgesproken.

Het was voor politierechter Christine Koelman een lastige zaak en de zitting nam zo'n tweeënhalf uur in beslag. Terwijl Koelman vond dat de zaak - zoals alle zaken - niet afgerafeld moest worden, vonden de advocaten dat het OM en de politie er een potje van hadden gemaakt. "Het bewijs is onder de maat en het is buitengewoon slecht politieonderzoek." zo zei advocaat Van Stratum. Advocaat Logemann voegde daar aan toe: "Deze zaak heeft bij de politie en OM niet de tijd gekregen die hij verdiend."

340 gerooide plantjes

De kwekerij werd ontdekt toen de politie op 23 februari 2021 een bezoek brachten aan de 42-jarige vrouw aan de Ds Germswei in Damwâld. Omdat haar relatie niet goed liep, was er een huisverbod ingesteld en de agenten kwamen controleren of de 42-jarige man aanwezig was. Op de eerste verdieping trof een agent een kleine hennepdrogerij aan in een kweektent. Er lagen in de tent nog resten van hennep.

De agenten gingen verder op onderzoek en in een schuur in de tuin werd een gerooide hennepkwekerij met 340 plantjes aangetroffen achter een blinde wand. De agenten braken de deur open om binnen te komen. De vrouw had de politie laten weten dat ze geen idee had dat daar een hennepkwekerij zat. Er werd ook illegaal stroom afgetapt. De 42-jarige man beriep zich bij de politie op zijn zwijgrecht.

Appjes over joints

Uit politie-onderzoek kwam naar voren dat de vrouw een keer met een vriendin 'geappt' had die vroeg of ze ook voorgedraaide joints kon 'regelen'. De vrouw vroeg haar man. Het was opvallend dat de vriendin vroeg of ze ervoor moest betalen. De man verklaarde bij de politierechter dat hij het niets bijzonders vond. "Iedereen rookt wel jointjes, we zijn hier in Nederland..."

'Je probeert wel eens wat'

Een ander bewijsstuk vond de politie via het hypotheekdossier. Nadat de kwekerij was opgerold kon de man de hypotheek niet meer betalen en nam hij contact op met de bank. In relatie met de hennepkwekerij had de man tegen een bankmedewerker gezegd "Je probeert wel eens wat..." Ter zitting zei de man dat hij juist bedoelde dat hij iets probeerde om geld te regelen. Bovendien bevestigde hij een sleutel van de schuur te hebben. De overwaarde van de woning werd door justitie tijdelijk geparkeerd nadat de woning was verkocht.

Contant geld

De officier van justitie vond dat een bewoner van een huis zou moeten weten of er een kwekerij aanwezig is. "Bij de deur van de aanbouw van de schuur roken wij al hennep" zo zeiden de agenten. De officier gelooft dan ook niet dat de vrouw niets had geroken. Bovendien werd de bankrekening nauwelijks gebruikt voor het kopen van boodschappen of kleding. Wel kwam er contant geld binnen. "Ik vind het bijzonder hoeveel geld contant gestort werd, dat roept vragen op. Dat kan niet komen uit een normaal inkomen." De officier eiste voor de man en vrouw een taakstraf van resp. 120 en 100 uur.

De advocaten vonden het bewijs te mager. Zo waren de vriendin en bankmedewerker niet ondervraagd en ook was er geen forensisch bewijs. "Je kan wel een sleutel hebben van de ruimte maar dat hoeft niet te betekenen dat je de teelt hebt gedaan." zo betoogde Van Stratum voor zijn cliënt.

Advocaat Logemann benadrukte dat de schuur ver van de woning stond. Het ging om een perceel van meer dan 2000 vierkante meter. "Je hoeft niet altijd te weten wat er precies in de schuur zit." De bewoonster had bovendien geen sleutel. Hij pleitte ook voor vrijspraak van zijn cliënte vanwege het 'rammelende dossier'.

Vrijspraak

Politierechter Koelman moest schorsen om de tijd te nemen om tot een oordeel te komen. Ze nam vervolgens de schuur als uitgangspunt omdat daar de gerooide kwekerij was ontdekt. Ze sprak de vrouw vrij voor de kwekerij. "Ik volg uw verklaring dat u erachter kwam en het niet wilde hebben en dat u niet wist wat er in de schuur was en er ook geen sleutel van had." Ook voor medeplichtigheid ontbrak bewijs.

De man werd wel schuldig bevonden, hoewel hij op de bewuste dag niet aanwezig was. "U woonde daar (in de periode januari en februari red.) nog wel. U kreeg een huisverbod maar u was eigenaar van de woning en u had ook een sleutel van de schuur." Koelman achtte bewezen dat de man hennep had geteeld. Voor de diefstal van elektriciteit vond ze geen bewijs.

De man kreeg een taakstraf van 120 uur met een voorwaardelijke celstraf van een maand en een proeftijd van 3 jaar. Ook moet hij 30.967,10 euro betalen, dat is het bedrag dat verdiend zou zijn met één oogst.