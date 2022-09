Trekker verwoest door brand bij Oudwoude

wo 21 september 2022 18.39 uur

OUDWOUDE - In een weiland langs de Dellenswei bij Oudwoude is woensdag aan het eind van de middag een trekker verloren gegaan door een uitslaande brand. Tot ver in de omgeving was de rook te zien.

De brandweer van Kollum en Buitenpost werden opgeroepen voor de brand. Om de brand te kunnen blussen moest de brandweer ongeveer 200 meter slangen uit leggen. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk.

