Wijk Hoedemakerspolder viert afronding wijkvernieuwing

wo 21 september 2022 12.05 uur

DOKKUM - Ruim 250 bewoners van de wijk Hoedemakerspolder in Dokkum vierden afgelopen week met elkaar feest. In september 2021 werden de laatste nieuwbouwwoningen aan de G. Frisiusstraat overgedragen aan haar nieuwe bewoners. Ruim zes jaar duurde de wijkvernieuwing in de Hoedemakerspolder.

Vanwege corona liet het opleveringsfeest even op zich wachten. Maar wat in het vat zit verzuurt niet. Vijf enthousiaste wijkbewoners zetten, samen met Thús Wonen en de gemeente Noardeast-Fryslân, de schouders eronder om het Hoedemakersfeest te organiseren. En dat werd een groot succes.

Feest voor jong en oud

NFPC uit Dokkum liep om 17.00 uur al drummend door de wijk om de bewoners mee te nemen naar het gebouw van De Groen Kunst & Cultuur. Een waar spektakel dat, ondanks een paar regendruppels, voor veel entertainment zorgde in de wijk. In De Groen Kunst & Cultuur was een muzikaal programma met Mick & Sugar en Double Party. Voor de kinderen waren er verschillende spelletjes en activiteiten. Ondertussen konden de wijkbewoners genieten van een heerlijk warm buffet. Het feest zorgde voor nieuwe ontmoetingen en verbinding in de wijk.

Wijkvernieuwing Thús Wonen

Vanaf 2015 werd er gestart met de wijkvernieuwing in de Hoedemakerspolder. 152 woningen werden deze periode gesloopt en vervangen voor energiezuinige woningen. De nieuwbouwwoningen werden gebouwd door vier verschillende aannemers: Bouwbedrijf Jellema BV, Jorritsma Bouw, Bouwgroep Dijkstra en Draisma en Van Wijnen. In totaal 145 woningen kregen een grootschalige onderhoudsbeurt met isolerende maatregelen.