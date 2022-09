Vrouw (54) uit Grou gewond bij steekpartij

wo 21 september 2022 10.20 uur

GROU - Een 54-jarige vrouw uit Grou is woensdagochtend vroeg gewond geraakt bij een mogelijk steekincident in een huis aan de Gjaltema in haar woonplaats. De politie kreeg om 6.45 uur een melding en is gelijk ter plaatse gekomen.

De vrouw raakte bij het incident ernstig gewond en ze is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie wist een 62-jarige man uit Grou aan te houden als verdachte. De verdachte wordt gehoord en het team Forensische Opsporing heeft een onderzoek ingesteld de woning.