KNRM Lauwersoog test nieuwe reddingboot

di 20 september 2022 17.30 uur

LAUWERSOOG - Afgelopen week lagen er bij het KNRM station van Lauwersoog tijdelijk twee reddingboten. Op het eerste gezicht vrijwel twee dezelfde boten, maar niks is minder waar.

Naast de vertrouwde reddingboot Annie Jacoba Visser lag de Riet en Jan van Wijk van IJmuiden. Dit is een prototype van acht nieuw te bouwen reddingboten die de KNRM heeft besteld. Het station van Lauwersoog is één van de stations die medio 2024 een nieuwe boot krijgt.



De Riet en Jan van Wijk wordt door alle acht stations uitgebreid getest, met als doel om de bevindingen van de bemanning mee te nemen in het definitieve ontwerp. Zo is het station van Lauwersoog bijvoorbeeld het enige KNRM station waar de reddingboot 24/7 in het zoute water ligt, waar andere stations de boot met een takel te water laten of met een wippertruck op het strand lanceren. De huidige reddingboot Annie Jacoba Visser is een boot uit de Valentijn klasse en is gebouwd in juni 1993. De nieuw te bouwen reddingboot is een type uit de Van Wijk klasse heeft een lengte van 11,45 meter en heeft een prijskaartje van zo’n € 1.200.000.

Wat direct opvalt is dat de boot meer ruimte heeft op het achterdek en een hydraulische klep op het achterdek heeft. Met deze klep kunnen drenkelingen, die horizontaal aan boord moeten worden gehaald, comfortabeler aan boord worden genomen dan de huidige manier. Nu worden drenkelingen nog in een net langzij aan boord gedraaid.

De afgelopen dagen hebben de opstappers van KNRM station Lauwersoog de boot uitvoering kunnen testen. Zo zijn de motoren veel stiller en zijn er veel meer moderne technieken aan boord gekomen. Met de harde wind en de hoge golven van de afgelopen dagen kreeg de boot er tijdens de oefeningen flink van langs. Wat de naam van de nieuwe boot van Lauwersoog wordt is nog niet bekend. Meestal wordt de naam verbonden aan een donateur die een grote schenking of erfenis nalaat aan de KNRM.

De KNRM is met 75 reddingboten langs de kust dag en nacht beschikbaar voor noodgevallen op zee. De reddingboten variëren in lengte van 5 tot 20 meter. Een groot deel van deze boten is zelfs inzetbaar bij windkracht 12. Om die redenen moeten deze schepen voldoen aan de hoogste eisen en in topconditie verkeren. De huidige reddingvloot bevat reddingboten uit 1991 en daarna. De oudste is dus bijna 30 jaar oud. De schepen zijn goed, maar de kosten voor onderhoud worden steeds hoger en het risico op uitval wordt groter. Tijd voor een vervangingsplan van een uitdagende omvang.

De KNRM is een reddingorganisatie die volledig bestaat dankzij vrijwilligers. Enerzijds de vrijwillige bemanningen, anderzijds de donateurs die de KNRM steunen met een vrijwillige bijdrage. Het reddingwerk is kosteloos en wordt betaald uit giften van geredden en donateurs. De KNRM doet dit sinds 1824 zonder overheidssubsidie, maar vervult haar rol wel vóór de overheid en vooral voor iedereen die het water op gaat.

Directeur Jacob Tas is daar uitgesproken trots op: “Onze huidige reddingvloot is geheel betaald uit grote schenkingen en nalatenschappen van zeer betrokken particulieren en bedrijven. Uit dankbaarheid dragen de reddingboten daarom ook de naam van de schenker. Dat hopen wij ook met de toekomstige reddingboten te kunnen doen. De financiering van een deel van de nieuw te bouwen reddingboten is al toegezegd, soms in een testament, maar ook door een grote schenking van een donateur. Wij noemen ze onze Redders aan de wal. De eerste nieuwe reddingboot zijn al gebouwd en zijn in 2021 in gebruik gekomen.

Het totale vervangingsplan van 75 reddingboten kost ruim 5,5 miljoen euro per jaar gedurende 15 jaar. De KNRM heeft er vertrouwen in dat dit geld in de komende 15 jaren geworven kan worden, maar daarvoor zijn wel wervingscampagnes en activiteiten nodig. De KNRM investeert hiermee in de toekomst voor een veilig vaargebied in Nederland.

Jacob Tas is blij met dit belangrijke besluit: “Aan de zeevarenden en watersporters zijn wij verplicht al onze middelen in te zetten om te helpen en te redden als dat nodig is. Aan onze vrijwillige redders op de reddingboten zijn we verplicht ze het beste materiaal te bieden, zodat zij veilig kunnen uitvaren en veilig kunnen thuiskomen”.

FOTONIEUWS