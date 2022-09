Tytsjerksteradiel loopt in op achterstand huisvesting statushouders

zo 18 september 2022 15.15 uur

BURGUM - De gemeente Tytsjerksteradiel heeft de achterstand van de huisvesting van statushouders weggewerkt. Dat schrijft het gemeentebestuur in een brief aan de gemeenteraad.

Momenteel verblijven er 16.000 statushouders in de landelijke asielzoekerscentra die wachten op een woning in een Nederlandse gemeente. Door een versnelde doorstroom van deze groep kan herhaling van de schrijnende situaties in Ter Apel worden voorkomen. Tytsjerksteradiel moet dit jaar 78 mensen huisvesten, 44 voor dit jaar plus de achterstand van vorig jaar (34). Een groep van 14 statushouders verblijft tijdelijk in Meerzigt in Eastermar.

"Dankzij verstevigde ambtelijke en bestuurlijke inzet sinds dit voorjaar zijn er inmiddels 50 mensen gehuisvest. Voor de resterende vier maanden van het jaar moeten er nog 28 statushouders gehuisvest worden. We verwachten de komende maanden 30 mensen te huisvesten. Dat betekent dat we de achterstand hebben ingelopen."

Oekraïne

De Oekraïne opvanglocatie in Berchhiem is kortgeleden aangemerkt als Friese locatie voor complexe zorgvragen. Concreet betekent dit dat er tussen de 16 en 20 zorgplekken beschikbaar zijn. De meerkosten hiervan worden door Veiligheidsregio gedragen. Deze zijn niet voor rekening van de gemeente. Op dit moment is onderstaande opvang gerealiseerd in onze gemeente, naast de opvang bij particulieren (33). De gemeente is nog op zoek voor een nieuwe plek voor de mensen die momenteel verblijven op de camping in Ryptsjerk. Deze sluit voor de winter.