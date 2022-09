Man zakt door golfplaat en valt meters naar beneden

za 17 september 2022 16.52 uur

RINSUMAGEAST - Tijdens werkzaamheden op een dak is zaterdagmiddag één persoon gewond geraakt. De man was aan het werk bij een manage aan de Eysingawei in Rinsumageast. Het slachtoffer zakte door een golfplaat en viel meters naar beneden. De politie, twee ambulances en de traumahelikopter werden rond 15.00 uur opgeroepen.

De ambulance is vanuit Rinsumageast - onder begeleiding van twee politiemotoren - met spoed vertrokken richting Drachten. Op de carpool aan de Noorderhogeweg in Drachten landde vervolgens de traumahelikopter uit Amsterdam. De trauma-arts is in de ambulance gestapt en is meegereden naar het UMCG in Groningen.

De arbeidsinspectie is in kennis gesteld om onderzoek te doen naar de toedracht.