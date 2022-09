Gondelvaart op Wielen in Drogeham

vr 16 september 2022 23.20 uur

DROGEHAM - Het was even spannend, maar de Gondelvaart op Wielen in Drogeham ging vrijdagavond door ondanks wat spetters regen. Het is de 53e editie en de gondelvaart moest twee jaar worden uitgesteld vanwege de coronacrisis.

Er deden dit jaar tien praalwagens mee gevuld met duizenden dahlia's. De mooiste gondel was van buurtgroep Fjouwersprong met het Droegehamster monopoly. Voor iedereen die het gemist heeft, zaterdagavond zijn de gondels nogmaals te zien in Drogeham.

Uitslag:

1e prijs: de Fjouwersprong [Monopoly]

2e prijs: de Binning

3e prijs: Lyts-Begjin

4e prijs: Musketiers

5e prijs: Viva la France

6e prijs: Om \'e Dyk

7e prijs: de Jeugd

8e prijs: de Bourren

9e prijs: Bosma-Delte

10e prijs: Dacapo

De Gouden Dahlia: de Fjouwersprong

Willem Koster prijs: de Fjouwersprong

Figuranten prijs: de Fjouwersprong

Publieksprijs: de Binning

FOTONIEUWS