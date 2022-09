Celstraf voor asielzoeker (30) voor diefstal sloffen Marlboro

vr 16 september 2022 10.01 uur

LEEUWARDEN - Een 30-jarige asielzoeker uit Algerije kreeg vrijdag een celstraf van twee weken opgelegd (waarvan een week voorwaardelijk). Politierechter Koelman achtte bewezen dat de man op 2 april van dit jaar drie sloffen sigaretten (237,60 euro) buit had gemaakt bij de Aldi aan de Leidijk in Drachten. De man werd bij verstek veroordeeld.

Via een gestolen pinpas kwam de politie de 30-jarige bewoner van het AZC in Drachten op het spoor. De pinpas werd op 1 april gestolen uit een busje bij de Wibra. De bestuurder had vergeten het voertuig op slot te zetten. Er volgden op vrijdag en zaterdag zes contactloze transacties in winkels. Via de camerabeelden in één van de winkels wist de politie wie de man met de pas was. Hij werd diezelfde zaterdag staande gehouden bij de Aldi.

Achter kassa

Omdat de man 3 sloffen Marlboro bij zich had, werd bij de Aldi gevraagd of ze daar sloffen sigaretten verkochten. Dat was niet het geval maar achter een balie lagen wel sloffen die nog uitgepakt moesten worden. Op camerabeelden werd even later gezien dat de man de sloffen achter de balie vandaan had gepakt en in een tas had gestopt.

"Ik heb dit niet bewust gedaan, ik was er niet bij met mijn hoofd" zei hij later tijdens het politieverhoor. De 30-jarige man was nog niet zo lang in Nederland en hij woonde nog maar een maand in Drachten. Hij was eerder al eens gepakt voor winkeldiefstal maar deze zaak werd geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.

Een 22-jarige medebewoner die bij hem was, had helemaal niets gezien. Hij werd vrijgesproken door politierechter Koelman. Hoewel de man wel aanwezig was bij de diefstal was op de camerabeelden duidelijk te zien dat er geen communicatie tussen de twee was en dat hij het vermoedelijk niet had gezien.

Update 13.40 uur

We schreven 'veiligelander' maar volgens de rijksoverheid is dat sinds een jaar niet meer direct het geval. Zie rijksoverheid voor een overzicht.