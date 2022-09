'Verkeerssituatie op Van Sminiaplein in Burgum wordt niet aangepakt'

do 15 september 2022 20.35 uur

BURGUM - De drukke en soms gevaarlijke verkeerssituatie op het Van Sminiaplein in Burgum wordt op dit moment niet aangepakt. Dat maakte verkeerswethouder Willemsma donderdagavond bekend tijdens de raadsvergadering. Er waren vragen gesteld door raadslid Alex Nijboer (FNP).

Vanwege de werkzaamheden bij het gemeentehuis is het momenteel ontzettend druk op de doorgaande weg. "In útsonderlike sitewaasje..." aldus Willemsma. Nijboer denkt dat het woonerf geen enkel effect sorteert. "In woonerf op dizze dyk, is freegje om problemen, wat is hjir oan de te dwaan?" Hij ziet liever dat de gemeente Tytsjerksteradiel een zebrapad aanlegt en het woonerf 'weghaalt' omdat niemand zich wat van de verkeersregels aantrekt.

Wethouder Willemsma zag dat het momenteel erg druk was met 13.000 bewegingen per dag. Zij wacht liever af totdat het wegwerk en de gebouwen helemaal zijn afgemaakt. Daarna zou ze wel willen onderzoeken wat er mogelijk is om de situatie veiliger te maken. De situatie op dit moment verandert binnenkort toch weer, in haar ogen. Voor definitieve oplossingen moet dus nog een jaar gewacht worden.

Poll: Ook voor deze plek tijd voor een zebrapad?

Ja 59.7%

Nee 40.3%

? aantal stemmen | login en stem ook mee!