Voetgangster aangereden op gevaarlijke kruising in Burgum

do 15 september 2022 18.04 uur

BURGUM - Het is op dit moment de meest gevaarlijke kruising in Burgum. De kruising van de doorgaande weg met het centrum van het dorp. Door de nieuwbouw was deze plek al de enige plek voor fietsers en voetgangers om over te steken. Het is er nu ook nog eens superdruk vanwege de afsluiting van de Raadhuisweg in Burgum.

Veel Burgumers vreesden al voor ongevallen en donderdagmiddag werd een voetgangster aangereden. Ze stak de weg over terwijl een rechts afslaande automobiliste haar over het hoofd zag.

Blazen

De hulpdiensten werden om 17.22 uur opgeroepen voor het ongeval. De vrouw is opgevangen door het ambulancepersoneel en overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de vrouw in de ambulance laten blazen omdat er een vermoeden bestond van alcoholgebruik.

