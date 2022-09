Harrekiet (20) slaat jongen gebroken neus op tentfeest

do 15 september 2022 16.14 uur

Een 20-jarige man uit Harkema sloeg tijdens de Nacht Fan 'e Wâlden een andere jongen een gebroken neus. Het gebeurde in de nacht van 5 op 6 maart in Drogeham. Het was het eerste feest in de regio na twee jaar 'lockdown'. Er ......