Man rijdt zonder rijbewijs naar politiebureau

do 15 september 2022 15.09 uur

DOKKUM - Een man zonder rijbewijs bracht afgelopen week een bezoek aan het politiebureau in Dokkum. Het viel de agenten op dat de man uit Hallum via een onlogische route naar het bureau was gelopen. Er was voor het bureau plek zat voor auto's. Na zijn bezoek hielden de agenten een extra oogje in het zeil.

Het vermoeden bestond dat hij buiten het zicht van de politie een auto geparkeerd had. Bij het verlaten van het bureau werd de man gevolgd en hij liep naar zijn verderop geparkeerde auto. De man werd direct staande gehouden. De Hallumer bleek zonder rijbewijs te rijden en hield zo een bekeuring aan zijn bezoekje aan de politie over.