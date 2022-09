Man uit Harkema racete met 126 km/u langs wegwerkzaamheden op A7

do 15 september 2022 09.56 uur

LEEUWARDEN - Een 23-jarige automobilist uit Harkema reed op 27 januari 2021 met 126 km/u langs wegwerkzaamheden op de A7 bij Kortehemmen. Hij reed 56 km/u te hard toen hij werd gelaserd door de politie.

Volgens de politie was de bestuurder aan het kleven en reed hij te veel links. Hij was daar al eens eerder voor gewaarschuwd. "Ik ben me er bewust van" had hij tegen de politie gezegd.

1000 euro

De man moest donderdag voorkomen bij de kantonrechter in Leeuwarden. Hij was door de overtreding ruim een week zijn rijbewijs kwijt geweest. In december 2021 had hij telefonisch met de officier van justitie afgesproken dat hij een boete zou krijgen van 1000 euro maar daarna heeft hij er nooit meer wat van gehoord. Dat was de reden ook dat hij donderdag moest voorkomen.

800 euro

Het rijbewijs is voor de man uit Harkema belangrijk omdat hij onregelmatige diensten draait en zo'n 60 km op en neer moet worden vanuit zijn woonplaats. "Dan is het zaak dat u zuinig bent op uw rijbewijs" zo adviseerde kantonrechter Marc Brinksma. Hij legde een geldboete van 800 euro op en een rijontzegging voor de week dat hij zijn roze kaartje is kwijt geweest. Het boetebedrag ging wat omlaag omdat er een fout was gemaakt en de man reiskosten moest maken om de zitting bij te wonen.