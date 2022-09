Anjum krijgt 4,4 miljoen euro om aardgasvrij te worden

wo 14 september 2022 12.38 uur

ANJUM - Het dorp Anjum krijgt alsnog 4,4 miljoen euro voor de proeftuin Aaardgasvrije Wijk. In maart van dit jaar werd het plan nog afgewezen. Het plan van energiecoöperatie De Anjumer Eendragt dat de gemeente Noardeast-Fryslân indiende voor een rijksbijdrage is nu wel geselecteerd voor een subsidie.

In 2018 kreeg het dorp Garyp ook een bijdrage van 5.5 miljoen euro om aardgasvrij te worden. Van het project aldaar is - relatief gezien - weinig terecht gekomen. Op een zeker moment werden de plannen zelfs bijgesteld van aardgasvrij naar aardgasarm. Zowel Garyp als Anjum liggen vlakbij aardgasvelden in de grond.

Met de bijdrage kunnen de Anjumers binnenkort financiële hulp krijgen bij het isoleren van hun woning en het geld wordt ingezet op het bestrijden van energiearmoede. Wethouder Rebecca Slijver is verheugd over deze bijdrage. "Wij zijn trots op deze toewijzing. Dit is een mooie waardering voor de inzet en samenwerking van energiecoöperatie De Anjumer Eendragt en de gemeente. Anjum kan een voorbeeld worden voor andere dorpen in onze gemeente én de energietransitie heeft een proeftuin in het landelijk gebied."

Initiatief van het dorp

De aanvraag is een initiatief van energiecoöperatie De Anjumer Eendragt waar zestig huishoudens uit Anjum lid van zijn. De energie-coöperatie organiseerde een informatieavond en ging in gesprek met dorpsbelang en de gemeente. Hiermee bracht de coöperatie de visie om Anjum aardgasvrij te maken voor 2030 onder de aandacht. De energiecoöperatie stelde al eerder met dorpsbewoners het Mienskipsenergieplan op als startpunt om Anjum energieneutraal te maken. Het aardgasvrij maken van Anjum wordt dan ook samen en in dialoog met de dorpsbewoners gedaan.

Om te beginnen wordt gestart met het bieden van hulp bij het isoleren van de woningen en daarmee met het besparen van energie. Op vrijdagavond 30 september zal in MFA De Dobbe in Anjum een Energieloket worden geopend en wordt deze toekenning feestelijk gevierd met de inwoners van Anjum.

Toch nog miljoenen...

Eind 2021 werd de aanvraag door de gemeente gedaan. Bij de selectieronde in maart kreeg het initiatief positieve waardering, dat was niet voldoende om bij de 14 geselecteerde proeftuinen te zitten, waarvoor het Rijk geld beschikbaar stelt. Het Rijk heeft echter gemeend aanvullende middelen vrij te maken, want ze waren overtuigd van de kwaliteit van het plan van Anjum. Hierdoor kan energiecoöperatie De Anjumer Eendragt samen met het dorp verder aan de slag met het plan om Anjum voor 2030 aardgasvrij te maken.

