Shag halen in de auto met drank op: 6 maand zonder rijbewijs

di 13 september 2022 12.25 uur

LEEUWARDEN - "Ik had het niet moeten doen..." Een 63-jarige man uit Harkema ging op 16 mei van dit jaar flink de fout in toen hij met de auto shag wilde halen. Hij werd door de politie betrapt op het rijden onder invloed van alcohol.

Uit een ademanalyse op het politiebureau kwam naar voren dat de man bijna 4 keer zoveel had gedronken dan is toegestaan. Hij scoorde 860 µg/l. Bij de politie verklaarde hij vier flesjes bier te hebben gehad. Op de zitting dacht hij dat het misschien ook wel iets meer had kunnen zijn geweest.

Traject via CBR

Na zes maanden heeft de man zijn rijbewijs sinds zaterdag teruggekregen van justitie. Nu volgt nog een traject via het CBR omdat het rijbewijs nog steeds ongeldig is. Na de aanhouding zou de man geen druppel alcohol hebben gehad en het gaat nu goed met hem. Hij was destijds 'down'. Zodra hij de onderzoeken van het CBR betaald en 'slaagt' dan kan hij weer autorijden.

Politierechter Kim de Groot legde de man een rijontzegging op van 8 maanden waarvan 2 maanden voorwaardelijk. Hij kreeg daarbij een taakstraf van 24 uur opgelegd.