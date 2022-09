Brouwerij Dockum wint twee keer goud met biermerk DUTCH IPA

za 10 september 2022 11.01 uur

DOKKUM - Brouwerij Dockum, trotse brouwer van DUTCH IPA en Kâld Kletske heeft tijdens de World Beer Awards in Londen maar liefst vijf prijzen in de wacht gesleept. De Bittersweet Victory (Mosaic IPA) en Bitter Balance (West Coast IPA) werden verkozen tot beste bier (gouden medaille) in hun categorie.

Black Canon (Imperial Stout) én Lemons for Lunch (Sour IPA) werden verkozen tot tweede beste (zilveren medaille) van Nederland. Daarnaast werd de Easy does it (Session IPA) met een bronzen medaille beloond.

Wat is IPA?

De India Pale Ale (IPA) is misschien wel de meest populaire bierstijl van het moment. Flink gehopt, bitter en verfrissend bier met typische aroma's van ceder, citrus en tropisch fruit. Het ontstaan van IPA gaat terug naar de 17e eeuw toen Engeland veel overzeese koloniën had. De brouwers uit het stadje Burton-on-Trent brouwden in die tijd uitsluitend voor de Oost-Indische Compagnie. Om dit bier uiteindelijk bij de in India gestationeerde Britten te krijgen was een schip bijna vijf maanden onderweg - te lang om gewoon bier goed te houden. Door extra hop aan het bier toe te voegen (hop heeft een conserverende werking) bleef het bier langer goed. Het exportbier was zwaarder gehopt en daardoor bitterder. Uiteindelijk waren dit ook de Ales die buiten het Verenigd Koninkrijk zijn uitgevoerd, niet alleen naar India maar ook naar Amerika.

DUTCH IPA

DUTCH IPA vertelt het verhaal van de Nederlandse Captain IPA. Deze ruwe bolster voer tijdens de 'gouden eeuw' met regelmaat de wereld rond om te zoeken naar nieuwe smaken en aroma's voor zijn geliefde drankje… bier. Maar deze reis ging niet zonder slag of stoot. Vele gevaren heeft hij moeten overwinnen. Van harde stormen tot sluwe piraten en van hongerige haaien tot de zinderende hitte.

Maar niets kon avonturier en levensgenieter kapitein IPA ervan weerhouden om zijn doel te bereiken! Wat voor Popeye tijdens een 'dippie' een blikje spinazie is, is voor kapitein IPA een blikje DUTCH IPA. Je zal hem ook nooit zonder een blikje in zijn hand zien. De boot van kapitein IPA mocht dan van hout zijn, de kapitein zelf was een man van staal.

De verhalen van Kapitein IPA vinden we terug op de blikken van DUTCH IPA. Elke afbeelding vertelt over de gevaren die hij heeft moeten overwinnen én over de smaken die de boventoon voeren van de betreffende IPA. Dat deze ontdekkingstocht tot bijzondere IPA’s leidt bevestigen de World Beer Awards met deze 5 prijzen.