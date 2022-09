Dit is dé oplossing om gratis naar de Formule 1 te kijken

za 10 september 2022 11.00 uur

LEEUWARDEN - Na 2 overwinningen op rij na de korte zomerbreak staat dit weekend de GP van Monza (in Italië) op de planning. De kwalificatie begint op 10 september om 16:00 en de race gaat van start op 11 september om 15:00.

Om de race te kunnen kijken ben je in principe aangewezen op de betaalde abonnementen van Viaplay of F1 TV. De kosten hiervoor verschillen tussen de 65 euro en 168 euro per jaar.

Tegenwoordig bestaat er echter een oplossing om gratis naar de F1 te kunnen kijken.

VPN

Hiervoor maak je gebruik van een VPN (Virtual Private Network). Met deze online dienst krijg je wereldwijd en onbeperkt toegang tot legitieme F1 streams. Oké, echt helemaal gratis is deze oplossing misschien niet, maar het is in elk geval een stuk voordeliger dan de bestaande opties. Een VPN kost zo’n 2 tot 3 euro per maand. Maar daar krijg je, naast toegang tot legale F1 streams, een hoop voor terug.

Hoe werkt het?

Met een VPN kies je zelf via welk land jouw internetverbinding loopt. Hierdoor krijg je toegang tot websites en streams die normaliter niet beschikbaar zijn voor jouw locatie. Dat maakt een VPN niet alleen geschikt voor in Nederland, maar ook tijdens je vakantie.

Middels deze handleiding wordt stap voor stap uitgelegd hoe je gratis naar de Formule 1 kunt kijken.

We geven een korte samenvatting:

Kies een VPN-aanbieder, zoals ExpressVPN, NordVPN of Surf Shark Installeer de VPN op het apparaat waarmee je wilt kijken naar de F1 Maak verbinding met een VPN-server in Luxemburg Ga naar de livestream van RTL Lu, dit een de beste officiële stream die we zijn tegengekomen. Geniet ongestoord van de Formule 1

Nadelen?

Zijn er dan nadelen aan het gebruik van een VPN om naar de Formule 1 te kijken? Ja, een klein nadeel is dat het commentaar in het Duits of Frans is. Gelukkig bestaat ook hiervoor een oplossing. Tijdens de race kun je namelijk luisteren naar de gratis radio stream van Grand Prix Radio. Dan combineer je perfect beeld met Nederlands commentaar. Ben je toch niet tevreden over het kijken naar de Formule 1 middels een VPN? Dan kun je jouw geld binnen 30 dagen laten terugstorten. Bijna iedere VPN-aanbieder biedt deze garantie aan.