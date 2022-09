Onthulling zuil Waalse Furie Sonnemapleintje Dokkum

vr 09 september 2022 19.40 uur

DOKKUM - Op het Sonnemapleintje in Dokkum werd vrijdagmiddag door Caspar de Robles en Sipke van Scheltema een speciale informatiezuil onthuld. Door beide heren werd een verklaring van vrede voorgelezen op een plek waar 450 jaar geleden een wrede en bloedige strijd plaatsvond tussen de Spaanse bezetter en opstandige Friezen.

Het jaar 1572 is het begin van de 'Geboorte van Nederland’ en een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Elke stad en veel dorpen in 'de Nederlanden’ speelden hierin hun eigen rol en hebben hierin een eigen historie. In diverse steden in Nederland wordt stilgestaan bij deze gebeurtenis. Zo ook in Dokkum. Op vrijdag 9 september was er een speciaal symposium in de Grote Kerk in Dokkum.

Sprekers en heruitgave boek

Tijdens een speciaal symposium werd stilgestaan bij deze thema’s en wordt de rol van Dokkum in dit geheel uitgelicht. Tijdens deze bijeenkomst waren er 3 sprekers. Prof. Dr. Herman Pleij, emeritus hoogleraar historische letterkunde, Ihno Dragt, voormalig directeur van Museum Dokkum en Siebe van Seijen.

Herman Pleij is emeritus hoogleraar historische Nederlandse letterkunde, gespecialiseerd in de middeleeuwse literatuur aan de Universiteit van Amsterdam. Ihno Dragt schreef het boek “Ontsnapt aan het bloedbad: Hendrik van Bra’s verhaal over de Waalse Furie van 1572 in Dokkum”. De herdrukdruk van dit boek werd tijdens dit symposium gepresenteerd.

Siebe van Seijen is architect en betrokken bij diverse restauraties en monumentale bouwprojecten in Noord-Nederland. Van Seijen zal tekst en uitleg geven over wat er nog te zien is aan de gebouwen uit de tijd van de Waalse Furie.

Waalse Furie in Dokkum

De Waalse Furie in Dokkum was van 12 t/m 15 september 1572 een bezetting tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Dit werd gevolgd door een bloedige bevrijding door Waalse troepen in Spaanse dienst. De bevrijding moest een einde maken aan de gemeenschappelijke Geuzen-, boeren- en burgerbezetting van Dokkum, onder leiding van hopman Sipke van Scheltema. Deze bevrijding mondde uit in een grootschalige plundering, gevolgd door een stadsbrand.

FOTONIEUWS