Half jaar cel en twee jaar rijontzegging voor dodelijk ongeval Holwerd

vr 09 september 2022 14.00 uur

LEEUWARDEN - De Holwerder (25) die onder invloed van drank een verkeersongeval veroorzaakte waarbij zijn beste vriend om het leven kwam, is vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden plus zes maanden voorwaardelijk en een rijontzegging van twee jaar. De straf van de rechtbank is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

Veel te hard gereden

Behalve dat hij had gedronken, heeft de Holwerder volgens de rechtbank ook veel te hard gereden toen hij op 13 mei vorig jaar op de Ljouwerterdyk bij Holwerd de controle over zijn BMW verloor. Het ongeval gebeurde aan het begin van de avond, de Holwerder was samen met zijn toen 24-jarige beste vriend op weg naar huis.

Op een terras gezeten

Ze hadden in Sneek met vrienden op een terras gezeten. De auto kwam met de wielen in de rechterberm, draaide na een stuurcorrectie 180 graden om zijn as en kwam aan de andere kant van de weg in een sloot tegen een damwand tot stilstand. Het slachtoffer overleed ter plaatse.

Verdachte kon zich niets herinneren

De verdachte had een hersenschudding, een klaplong en letsel aan de ribben. Hij kon zich naderhand niets van het ongeval herinneren. De politie schatte dat de BMW tussen de 117 kilometer en 154 kilometer per uur moet hebben gereden. De politie achtte het waarschijnlijk dat de snelheid dichter bij de 154 kilometer per uur lag.

“Zeer onverantwoord verkeersgedrag”

In het bloed van de bestuurder werd een alcoholpromillage aangetroffen dat lag tussen 1,4 en 1,6. Als beginnend bestuurder gold voor hem een maximum van 0,2 promille. De rechtbank stelde dat de Holwerder “zeer onverantwoord verkeersgedrag” heeft vertoond en neemt het hem "zeer kwalijk" dat hij onder invloed van alcohol toch is gaan rijden.