Combex Bouwlogistiek en Driessen Speciaaltransport onder één naam verder

vr 09 september 2022 11.59 uur

EASTERMAR - Combex Bouwlogistiek en Driessen Speciaaltransport zetten een volgende stap in hun samenwerking en gaan onder één naam verder: Combex. Dat heeft het bedrijf deze week bekendgemaakt.

\"De gezamenlijke kernwaarden van beide bedrijven hebben geleid tot een nieuwe huisstijl die de rol als sterke (internationale) speler, leidend door zijn expertise, capaciteit en flexibiliteit in bouwlogistiek weerspiegelt.\" zo laat Combex weten op haar website.

In 2021 bundelden Combex Bouwlogistiek en Driessen Speciaaltransport hun krachten, na de overname van Driessen Speciaaltransport door AB Transport Group. Beide bedrijven hebben veel kennis en ervaring in het transport van (prefab) beton- en bouwmaterialen en exceptioneel vervoer. Dat gaat vanaf heden gebeuren in de naam Combex. Met een nieuw logo dat is ontwikkeld vanuit de gezamenlijke kernwaarden: \"Onze trots, Alleen samen, Veiligheid voorop, Gewoon doen en Eigen koers.\"

Combex directeur Frank van Kerkhof: \"Deze bundeling van krachten stelt ons nog beter in staat om onze bestaande en toekomstige partners te bedienen. Dit doen we vanuit één naam, één visie en één team. De combinatie van capaciteit en flexibiliteit helpt ons om onze dienstverlening naar onze partners continu te verbeteren en onze betrokken medewerkers een uitdagende en inspirerende werkomgeving te bieden.\"