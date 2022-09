Fietsster verleent geen voorrang en wordt aangereden

do 08 september 2022 21.00 uur

SURHUIZUM - Een fietsster is donderdag in botsing gekomen met een automobilist op It Langfal in Surhuizum. De vrouw reed op It Súd in de richting van It Langfal. Op deze weg kwam een auto uit de richting van Harkema. De fietsster verleende geen voorrang en werd aangereden.

De politie en een ambulance werden om 09.50 uur opgeroepen. De vrouw is opgevangen in de ambulance en voor controle meegenomen naar het ziekenhuis. Ze bleek verder geen letsel te hebben opgelopen.