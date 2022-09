Versierde feestwagens in Twijzel

do 08 september 2022 19.21 uur

TWIJZEL - Ook in Twijzel is het feest. Een stoet met versierde feestwagens trok donderdag aan het begin van de avond door het dorp. Het leverde voor het autoverkeer enige file op maar het plezier was er niet minder om! Bekijk de foto's in het fotonieuws!

