Geldboete voor vrouw uit Warten voor aanrijding met fietsster

do 08 september 2022 14.15 uur

BURGUM - Een 58-jarige automobiliste uit Warten reed vorig jaar een bejaarde vrouw op een elektrische fiets aan. Bij de kantonrechter in Leeuwarden kreeg ze hiervoor donderdag een geldboete van 240 euro.

De aanrijding vond omstreeks 11.20 uur op 3 december 2021 plaats op de kruising van de Lageweg met de Raadhuisweg. De vrouw wilde rechts afslaan richting het gemeentehuis en zag de vrouw, op een elektrische fiets, over het hoofd. Zij fietste rechtdoor richting het gemeentehuis. "Waar mevrouw vandaan kwam, weet ik niet, ik heb haar niet gezien..." zo vertelde ze donderdag bij de kantonrechter.

Dankzij een dashcam van een buschauffeur kon de vrouw uit Warten ter zitting eindelijk zien wat er precies gebeurd was. Ze was in haar auto keurig gestopt voor de haaientanden maar bij het oprijden had ze de vrouw totaal over het hoofd gezien. De fietsster liep onder andere een gebroken sleutelbeen op en ze lag door de aanrijding zes dagen in het ziekenhuis.

De kantonrechter legde voor het niet verlenen van voorrang een geldboete op van 240 euro (conform de eis van de officier van justitie).