Boete voor automobiliste die met beslagen ruit scholier aanreed

do 08 september 2022 13.55 uur

WâLTERSWâLD - Op de rechtbank in Leeuwarden kreeg een 46-jarige automobiliste uit Wâlterswâld donderdag een geldboete van 400 euro opgelegd. Met wazige ruiten reed ze een scholier aan op de Koailoane bij Wâlterswâld.

De aanrijding had flinke gevolgen voor het slachtoffer, een jongeman uit Westergeest. Hij liep een gebroken sleutelbeen, schaafwonden en een hersenschudding op. Hij fietste op 1 november 2021 naar school en het was al licht buiten. Op de rechte weg werd hij vanuit het niets van achteren aangereden door de automobiliste.

Beslagen ruit

De vrouw verklaarde dat ze met de kinderen onderweg was. Ze had uitgeweken voor een tegenligger en was daarna in botsing gekomen met de fietser. Aanvankelijk zei ze nog dat de ruiten schoon waren. Haar kinderen hadden omstanders en de politie verteld dat de ruiten wazig waren.

'Veilig op de weg'

De officier van justitie vond mede daardoor dat het bewezen kon worden verklaard dat de vrouw strafbaar was geweest. "Een sleutelbeenbreuk, schaafwonden en hersenschudding, dat is niet niks…. We willen dat het veilig blijft op de weg." Daarom eiste ze een geldboete van 400 euro waarvan de helft voorwaardelijk is. "Zodat u goed oplet in de toekomst." Kantonrechter Christine Koelman ging mee met haar uitspraak mee met deze eis.