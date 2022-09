Automobilist botst in flauwe bocht op boom

wo 07 september 2022 19.19 uur

WASKEMEER - Een automobilist is woensdagavond door een onbekende oorzaak tegen een boom gebotst op de Schansdijk in Waskemeer. De bestuurder kwam vanaf Haule toen het in een flauwe bocht misging. De politie en een ambulance werden om 18.16 uur opgeroepen.

De bestuurder is nagekeken door het ambulancepersoneel. Hij raakte niet gewond. De man moest na het ongeval plaatsnemen achterin de politieauto. Of hij is meegenomen naar het bureau is niet bekend. De auto raakte beschadigd en is opgehaald door een berger.

